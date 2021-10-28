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Başkan Gümüş, "Cumhuriyet geleceğimizin güvencesidir" - Son Dakika

Başkan Gümüş, "Cumhuriyet geleceğimizin güvencesidir"

28.10.2021 11:38
Başkan Gümüş,

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti, laiklik ilkesinin benimsenmesiyle çağdaş bir kimliğe kavuşmuş böylece özgürlükler...

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti, laiklik ilkesinin benimsenmesiyle çağdaş bir kimliğe kavuşmuş böylece özgürlükler ve demokrasi güvenceye alınmıştır" dedi.

Mesajında, Cumhuriyetin ilanının 98. Yılında, Atatürk ilke ve devrimlerine her zamankinden daha çok sahip çıkılması gereken bir dönem içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Gümüş, Cumhuriyeti tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmanın, temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimiz, bizlerin en büyük sevdası, ülke topraklarımız içerisinde yaşayan herkesin gelecekteki en büyük güvencesi ve ulusumuzun tarih boyunca yaşadığı en büyük toplumsal ve siyasi kazanımdır. Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı bugün daha yüksek sesle yeniden dile getiriyoruz. Bizler var oldukça Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canlarını bu vatan için siper etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" - MUĞLA

Başkan Gümüş, Cumhuriyet geleceğimizin güvencesidir

Mustafa Kemal Atatürk, Bahattin Gümüş, Silah, Gümüş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gümüş, 'Cumhuriyet geleceğimizin güvencesidir' - Son Dakika


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