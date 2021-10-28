Besni Belediyesi enerjisini güneşten alacak - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni Belediyesi tarafından inşaat süreci başlatılan 500 KW'lık güneş enerjisi santralinin temelleri atılıyor.

Güneş enerjisiyle ilgili çalışmaları yakından takip eden, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni Belediyesinin özellikle enerji noktasındaki sıkıntısını giderme hedefinde olduklarını söyledi.

Yenilenebilir enerji alanında Burunçayır köyü mevkiinde çalışmalara başladıklarını dile getiren Başkan Emre, "Besni Belediyesi, 500 KW'lık güneş enerji santrali ile belediyenin enerji maliyeti yükünü hafifletecek.

Cenabı Allah'a hamdolsun, bugün burada Besni Belediyesi'nin 500 KW'lık güneş enerji panelinin yapım işini denetlemek üzere gelmiş bulunmaktayız. Seçimden önce söz vermiş olduğumuz güneş enerjisi panellerinin yapım işi başladı ve İnşallah 1 ay içerisinde bize teslim edilecek. Dolayısıyla Besni Belediyesinin en önemli gider kalemlerinden birisi olan enerji giderine de önemli ölçüde katkı sağlayacak. Şuan santralimizin yapım işi devam etmekte bizde müteahhit firmayı denetlemek üzere burada sahada bulunmaktayız. Vatandaşımıza söz vermiş olduğumuz 500 KW'lık güneş enerjisi santralinin yapım işi şuan başlamıştır. İnşallah 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde de teslimatını yapıp hizmete alacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN