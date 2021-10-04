Üye Girişi
Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor - Son Dakika

Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor

04.10.2021 11:29
Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor, System.String[]

Geçmişte gelinlik kızların el emeği göz nuru olarak bin bir zahmetle işledikleri etamin ve kanaviçe gibi el emeği çeyizler Aydın'da ikinci el ürünlerin satıldığı Bit Pazarı'nda alıcısını bekliyor.

Geçmişte gelinlik kızların el emeği göz nuru olarak bin bir zahmetle işledikleri etamin ve kanaviçe gibi el emeği çeyizler Aydın'da ikinci el ürünlerin satıldığı Bit Pazarı'nda alıcısını bekliyor.

Uzun bir uğraş ve el emeği gerektiren, seyrek dokunmuş keten bezi üzerine ilmek ilmek işlenen kanaviçe ve etamin gibi geçmişte gelinlik genç kızların hayallerini süsleyen el işi ürünler artık yavaş yavaş unutulmaya başladı. Gelişen teknoloji ile iğne ve iplikle zahmetle hazırlanan çeyizlerin hazırına ulaşabilen genç kızlar, fazla eşyadan da kaçınır oldu. Hal böyle olunca Anadolu'nun önemli gelenekleri arasında önemli yer tutan çeyiz geleneğinde önemli yer bir yer tutan el işi örgüler de değerini kaybederek Bit Pazarı'na düştü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde her hafta Cumartesi günleri kurulan ikinci el eşyaların alınıp satıldığı Bit Pazarı'nda tezgah açan Gülbahar Özgen kendi gençliğinde bu ürünlerin çok değerli olduğunu belirterek, "Ben de çeyizim için el işine çok önem vermiştim. Bazen elimdeki işi bitirmek için sabahlara kadar oturup ilmek ilmek çeyiz dokumuşluğum bile var. Genç kızlar annelerinden öğrendikleri iğne oyaları ile boş vakitlerinde gönüllerine göre iğne oyası işler, hem sanatın hem de kültürün en güzel örneklerini ortaya çıkartırlardı. Ancak günümüzde bu tür ürünler gençler tarafından tercih edilmiyor ve değerini kaybediyor. Artık kızlarımız hem eşyadan hem de bu tür el işlerinden uzak duruyor. Buraya gelen ileri yaştaki kadınlar çoğu zaman bu ürünleri gördüklerinde gözleri dolarak inceliyor, eski çeyiz hikayelerini bizimle paylaşıyorlar. Her ne kadar buna bizler de üzülsek de artık dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Kızların çeyizlerini el emeği ürünler yerine hayatı kolaylaştıran bir çok teknolojik ürün süslüyor" dedi. - AYDIN

Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor
Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor
Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor
Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor
Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor

Bit Pazarı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı 11:26 Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 11:17 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Erdoğan hasta, yerine birileri hazırlanmalı" sözlerine cevap
Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı 11:11 Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi 11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor 10:45 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor
Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak 10:28 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor 10:17 ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor

Son Dakika Haberleri
11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan alışveriş sonrası açıklamalarda bulundu: Tarım Kredi marketlerinin sayısı bine çıkacak
11:28 GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı
11:27 MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var
11:17 Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi
11:11 Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi
10:40 Güven Yalçın, performansı ile mest etti! İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi
10:38 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor
10:27 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak
GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı GS TV spikeri Ebru Gürsoy, canlı yayında Rize Başkanı'na gönderme yaptı         
11:29
MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay 5 bin soru var         
11:27
Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi         
11:18
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi         
11:11
Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:09
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi         
10:52
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti         
10:38
Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek         
10:23
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 11:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bir zamanlar evleri süslüyordu, şimdi Bit Pazarı'nda alıcı bekliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement