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Bu ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmıyor - Son Dakika

Bu ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmıyor

26.10.2021 10:57
Bu ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmıyor

Çorum'un İskilip ilçesinde, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların bakımları belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların bakımları belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Belediye ekipleri evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Sülük'ün öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, evlerinde ziyaret edilen bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların bakımları yapılıyor. Yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçları ise ekipler tarafından karşılanıyor. Belediye bünyesinde kurulan "Hilal Masa" birimi ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların kişisel bakımlarını ve temizliklerini yapıyor. Vatandaşları yalnız bırakmayan ekipler, verilen hizmetler karşısında vatandaşlardan takdir topluyor.

"Evlerini temizlerken, kişisel bakımlarını da yapıyoruz"

Başkan Ali Sülük'ün talimatıyla yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin kapısını tek tek çalarak ihtiyaçlarını giderdiklerini dile getiren Hilal Masa birimi sorumlularından Seval Yöntem, "Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin aşevinden yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evlerini temizlerken, kişisel bakımlarını da yapıyoruz. Ayrıca evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşların Pazar ihtiyaçları da zabıta ekiplerimiz tarafından karşılanıyor" dedi.

"Her yaraya merhem, her derde deva olmak için çalışıyoruz"

Her yaraya merhem olmak için çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük ise, "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur. Yaklaşık 1.5 yıl önce başlatmış olduğumuz evde sağlık ve yaşlı bakım hizmeti projemizle, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Görevli personelimiz vasıtasıyla evde sağlık ve bakım hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımızın ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın bu gibi çeşitli sosyal hizmetlerini yerini getirmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Bu ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmıyor
Bu ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmıyor
Bu ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmıyor
Bu ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmıyor

Ali Sülük, Engelli, İskilip, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar yalnız bırakılmıyor - Son Dakika
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