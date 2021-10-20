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Çiğli'ye 485 milyonluk bütçe - Son Dakika

Çiğli'ye 485 milyonluk bütçe

20.10.2021 13:52
Çiğli'ye 485 milyonluk bütçe

Çiğli Belediye Meclisinin ekim ayı 3. birleşiminde, gündeme alınan 485 milyon TL'lik 2022 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Çiğli Belediye Meclisinin ekim ayı 3. birleşiminde, gündeme alınan 485 milyon TL'lik 2022 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Kararla ilgili konuşan Başkan Utku Gümrükçü, "Günümüz şartlarında değerlendirildiğinde devrim niteliğinde bir karar. Çiğlimizde yatırım, gelişme ve kalkınma döneminin başladığını gösteren bir somut bir adım" dedi.

Çiğli Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısının 3. bileşimi gerçekleştirildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün başkanlık ettiği meclistei 2022 gelir gider bütçesi görüşüldü. 485 milyon TL'lik 2022 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Gümrükçü: "Yatırım ve kalkınma dönemi başlıyor"

Çiğli halkının verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Gümrükçü, "Çiğli halkının bize verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayağını yorganına göre uzatan, büyük hayaller kurmadan büyük sözler vermeden yapabileceklerimizi net bir şekilde söyleyen bir anlayışla bugüne kadar geldik. Bundan sonraki süreçte de böyle yürüyeceğiz. Günümüz şartlarında baktığımızda devrim niteliğinde olan bu bütçenin gerçekleştirme oranlarının da yüzde 80'nin üstüne çıkacağını düşünüyorum. 2022 yılı bütçesi içerdiği imkan ve olanaklarla Çiğli'de yatırım, gelişme ve kalkınma döneminin başladığını ifade eden somut bir belge" dedi.

"Birlikteliğimiz Çiğli için önemli"

Tüm meclis üyelerine sağladığı katkılardan ötürü tek tek teşekkür eden Başkan Gümrükçü, "Meclis üyelerimizin Çiğli'nin geleceği için yapılan çalışmalara fikirleri ve emeğiyle katkı koyması çok değerli. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağladığımız bu sinerji ve birliktelik ile Çiğlimizi hak ettiği yere getireceğimize yürekten inanıyorum. Üniversitesi, hastaneleri, tramvayı, denizle buluşacak olması ve Bakırçay'ın İzmir'e bağlantı noktası olmasının yanı sıra ekonomisi, eğitimi, sanayi olanakları, hayvancılığı, tarımı ve balıkçılığıyla Kuzey'in parlayan yıldızı ve bölgesel bir güç olacağımıza inancım tam" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR

Çiğli'ye 485 milyonluk bütçe
Çiğli'ye 485 milyonluk bütçe

Türk Lirası, Yatırım, Çiğli, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli'ye 485 milyonluk bütçe - Son Dakika


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