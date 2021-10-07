Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kamerasında

DENİZLİ - Denizli'de dikkatsiz sürücülerin kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası araçta sıkışan bir kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cadde üzerinde seyir halinde olan O.T., idaresindeki 20 PZ 909 plakalı Volkswagen marka araç ile ara sokağa dönmek istediği sırada karşı yönden gelen V.A., yönetimindeki 20 AFA 571 plakalı Ford marka araç ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 20 PZ 909 plakalı araçta yolcu konumundaki bir vatandaş sıkışarak mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralı, Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Dikkatsiz sürücülerin kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada karşıdan karşıya geçmek üzere olan bir öğrencinin korkuyla kaçış anı dikkatlerden kaçmadı.