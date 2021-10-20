Diyadin'de öğrencilere mont dağıtıldı - Son Dakika

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde eğitim gören minik öğrencilere mont dağıtıldı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Pirali köy okulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrenciler ile tek tek ilgilenen Kaymakam Balcı, yaş pasta ikramıyla birlikte öğrencilerle sohbet ederek hayırseverlerin desteğiyle kışlık mont hediye etti. Kaymakam Balcı, öğretmenlerle toplantı gerçekleştirerek okuldaki ihtiyaç ve talepler konusunda görüşme yaptı.

Okul ziyaretlerine, İlçe Jandarma Komutanı J Yüzbaşı Sinan Yıldız, İlçe Mili Eğitim Müdürü Atilla Aslan ve AK Parti Ağrı İl Genel Meclis Üyesi İhsan Güven de eşlik etti. - AĞRI