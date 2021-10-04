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Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı - Son Dakika

Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

04.10.2021 14:57
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Dünya Hayvan Hakları Günü ve Dünya Çocuk Günü münasebetiyle Yozgat Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Dünya Hayvan Hakları Günü ve Dünya Çocuk Günü münasebetiyle Yozgat Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi.

Geçici Hayvan barınağında düzenlenen etkinliğe Yozgat Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Tanışman, belediye personelleri ve çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar görevliler eşliğinde barınakta bulanan hayvanları besledi.

Çocuklar barınakta bulunan hayvanları sevmek için birbiriyle yarışırken çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman program sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün bilindiği gibi dünya çocuklar günü ve dünya hayvan hakları günü. Yozgat Belediyesi olarak bir etkinlik düzenledik.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bir nebze hem hayvan sevgisini aşılamak hem de buraları tanıma amacıyla bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın da biliyorsunuz dünya çocuklar günü. Geleceğimizin teminatları. Onlara güzel yarınlar bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapmak gerekiyor. Dünyanın birçok tarafında savaşlar oluyor. Savaşlar arasında yetişen çocuklar oluyor. Bizimde burada onlara yapacağımız daha güzel iyi yarınlar geliştirmek ve yetiştirmektir. Amacımız bu yöndedir. İnşallah geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi yarınlar bırakabiliriz. Güzel bir etkinlik oldu. Dünya çocuklar gününü ve dünya hayvanlar gününü burada kutluyorum. Böylelikle geçici hayvan barınağımızı da sizlere göstermiş olduk. Buradaki çocuklar hayvanların nasıl olduğunu ve nerelerde yetiştirildiğini de görmüş oldu" dedi. - YOZGAT

Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı
Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Yozgat Belediyesi, Dünya Çocuk Günü, Hayvan Hakları, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya Hayvan Hakları Gününde çocuklara hayvan sevgisi aşılandı - Son Dakika


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