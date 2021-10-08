Emekli din görevlilerine 'Vefa' ziyareti - Son Dakika

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı ve beraberindekiler emekli din görevlilerine 'Vefa' ziyaretinde bulundu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Sinan Kazancı beraberindeki heyetle birlikte emekli Müftü Yardımcısı Galip Kolcu, emekli İmam-Hatip Feyzullah Sinan ve emekli İmam-Hatip Ahmet Aşga'yı ziyaret etti. İl Müftüsü Sinan Kazancı yaptığı açıklamada, emekli din görevlilerine uzun ömürler dileyerek şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu sene 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasını, 'Cami, Din Görevlileri ve Vefa' olarak belirledi. Biz de emekli din görevlilerinin haftasını kutlamak maksadıyla böyle bir ziyaret düzenledik. Emekli din görevlilerimize kurumumuza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." - AFYONKARAHİSAR