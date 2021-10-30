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Eskişehir'de 10 avukat törenle yemin ederek mesleğe ilk adımını attı - Son Dakika

Eskişehir'de 10 avukat törenle yemin ederek mesleğe ilk adımını attı

30.10.2021 10:25
Eskişehir'de 10 avukat törenle yemin ederek mesleğe ilk adımını attı

Eskişehir Barosu bünyesinde gerçekleştirilen ruhsat töreninde, 10 avukat yemin ederek mesleğe ilk adımını attı.

Eskişehir Barosu bünyesinde gerçekleştirilen ruhsat töreninde, 10 avukat yemin ederek mesleğe ilk adımını attı.

Baro hizmet binasında bulunan Av. Cemre Parmaksız konferans salonunda gerçekleşen ruhsat tören, saygı duruşu ve hep birlikte İstiklal Marşının okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, gerçekleştirilen ruhsat töreninde yeminini ederek avukatlığa ilk adımını atan 10 meslektaşına başarılar diledi. Sonrasında yemin törenine geçildi. Mesleğe ilk adımını atan 10 avukat, yemin ederek avukatlığa ilk adımını attı.

Ruhsat Alan Avukatlar: Av. Burak Altınel, Av. Semih Önpeker, Av. Melike Örnek, Av. Elif Birsu Güçlü, Av. Av. Beyzanur Tekin, Av. Şeyma Ecem Öztürk, Av. Aslı Kılıç, Av. Emre Mermer, Av. Muhammed Faruk Paksoy, Av. Ahmet Cevdet Since yemin ederek avukatlığa ilk adımını attı.

Törenden sonra avukatlığa ilk adımını atan Av. Burak Altınel çok duygulandığını belirterek, "Avukatlığa, ilk adımımı atmaktan çok duygulandım ve çok mutlu oldum. Eskişehir'de öğretmenliğimi yaparken, ikinci üniversite olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Eskişehir Barosu'nda düzenlenen ruhsat töreninde yemin ederek avukatlığa ilk adımımı atmış oldum" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 10 avukat törenle yemin ederek mesleğe ilk adımını attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de 10 avukat törenle yemin ederek mesleğe ilk adımını attı - Son Dakika
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