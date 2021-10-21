Fabrika işçilerine madde bağımlılığı anlatıldı - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi, gençleri kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanlığı, Yıldırım Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve madde bağımlılığının önüne geçmek maksadıyla hayata geçirilen "Bizim Evde Olmaz" projesi, geniş kitlelere yayılmaya devam ediyor. Proje kapsamında ekipler bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme yaptı. Çalışanlara, Uzman Psikolog Cihad Kaya eşliğinde "İdeal Ebeveyn Tutumları " konulu eğitim verildi. Çalışma kapsamında ebeveynlere bağımlılık belirtileri ve madde çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Okulları, fabrikaları, kamu kurum ve kuruluşlarını tek tek gezen ekipler çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Öte yandan proje kapsamında ekipler ilk olarak okullar başta olmak üzere; camilerde, fabrikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, afişler asarak bilgilendirme çalışması gerçekleştirmişti.

Bütün dünyada madde bağımlılığının arttığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Maddeye başlama yaş oranları gittikçe düşüyor. İnsanlık için büyük bir risk olan bağımlılığın önüne geçmek için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de "Bizim Evde Olmaz" projesi. Bu projeyle birlikte madde bağımlılığının zararlarını hemşehrilerimize anlatarak, bilinçlendirme çalışması gerçekleştiriyoruz. Bağımlılıkla mücadele noktasında sadece bizlere değil, ailelerimize, okullarımıza, öğretmenlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza da görevler düşüyor. Bağımlılıkla mücadele koordineli çalışmayı gerektirir" dedi.

Gençlere de çağrı yapan Başkan Oktay Yılmaz, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Kendinizi her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan korumanız sağlığınız ve geleceğiniz için çok önemli" ifadelerini kullandı. - BURSA