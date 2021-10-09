Üye Girişi
Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor

09.10.2021 09:45
Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor

Germencik Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarında yaptığı eş zamanlı çalışmalarla büyük takdir topluyor.

Germencik Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarında yaptığı eş zamanlı çalışmalarla büyük takdir topluyor. Mali açıdan zor günler geçirmesine rağmen sürekli kaynak oluşturarak kesintisiz hizmet veren Germencik Belediyesi istikrarlı çalışmalarını sürdürüyor.

Hıdırbeyli Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan alanda park yapım çalışması başlatan Germencik Belediyesi ekipleri önemli mesafe kaydederek çalışmalarda sona yaklaştı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte çocuk oyun parkının yansıra aydınlatmaları, peyzaj düzenlemeleri ile sosyal bir alan da kazandırılacak.

Ortaklar Mahallesi Yeşiltepe ile Pazarkuran mevkiinde bulunan alana Park yapım çalışmaları başladı. İlçeye sosyal alanlar kazandırılması için yoğun bir şekilde çalışan Germencik Belediyesi çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak parkı hizmete açacak.

Spora ve sporcuya yönelik önemli adımlar atan Germencik Belediyesi'nin bir diğer önemli çalışması ise halı saha yapımları oldu. İlçede büyük bir eksikliğe daha dur diyen Germencik Belediyesi Germencik ve Ortaklar'da 2 ayrı halı sahanın yapımı için çalışma başlatmıştı. İçerisinde sosyal alan, giyinme kabinleri, halı sahanın da bulunduğu spor komplekslerinin yapımını sürdüren ekipler çalışmalarını tamamlayarak kısa süre içerisinde hizmete sunacak.

Düğün yeri ile ilgili de önemli çalışmalar yapan ve bu anlamda mahallelerin önemli bir eksiğini gideren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Abdurrahmanlar ve Üzümlü'de yapımı süren düğün yeri çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu. İçerisinde aşevi, gelin damat odası, tuvalet ve düğün yerinin olduğu kompleksler tamamlanarak kısa sürede hizmete açılacak. Öte yandan Abdurrahmanlar'da oyun parkı yapımlarında da ekipler son çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilçemizi güzelleştirmek için tüm enerjimizle çalışıyoruz." dedi. Belediye Başkanı Öndeş "Daha güzel ve modern bir Germencik için tüm enerjimiz ve imkanımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın ve çocuklarımızın vakit geçireceği sosyal alanlar, spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için spor alanları, düğün yeri, aşevi ve gelin damat odaları gibi çeşitli yapılar, kent estetiğine yönelik çalışmalar gibi bir çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Germencik Belediyesi olarak dinlenmeden, durmadan hizmete devam edecek, ilçemizi güzelleştirmeyi sürdüreceğiz." Dedi.

"Hizmet gitmeyen mahallemiz kalmayacak"

Germencik'te büyük bir hizmet boşluğu olduğunu ve bu eksiklikleri gidermek için göreve geldikleri günden bugüne durmadan çalıştıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak dedi. Belediye Başkanı Öndeş "İlçemizde büyük bir hizmet eksikliği vardı. Gerek halkımızın talepleri gerek ekiplerimizin incelemeleri neticesinde ilk iş olarak tespit ettik. İlk günden bugüne bu eksiklikleri gidermek, talepleri karşılamak için yoktan kaynak hazırladık, imkansızlıkların içinde imkan ürettik. Gerek pandemide, gerek belediyecilik faaliyetlerinde çalışma ve hizmetlerimizi tüm zorluklara rağmen bahane üretmeden yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Şu an için mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tüm mahallelerimizin eksikliklerini biliyoruz. Her biri için plan ve projelerimiz hazır. Ancak kaynağın doğru kullanımı ve verimli yönetim için sıraya aldık. İmkanlarımız doğrultusunda sırayla hepsini gerçekleştireceğiz. Bu konuda halkımız müsterih olsun. " dedi. - AYDIN

Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor
Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor
Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor
Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor
Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor

Germencik, Ortaklar, oyunlar, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

09:45 "Öğretmenini tokatla" akımına katılan öğrenci, tokatladığı öğretmenini hastanelik etti 09:40 "Sergen'e şaka yapmıştım" demişti! Kuntz'un Altay hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştıracak Son dakika! Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı 09:19 Son dakika! Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Karamollaoğlu'ndan 09:08 Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü 09:01 Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü 08:53 "Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız
45 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı 08:50 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu 00:26 Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu

Son Dakika Haberleri
09:41 Eşini bıçaklayarak öldüren adam av tüfeğiyle intihar etmek istedi
09:39 Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarıyla ilgili konuşmak istemedi
09:17 Yusuf Yazıcı, çektiği şutlarla Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu
09:08 Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır
09:01 Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenlere yüzde 15 vergi geliyor
08:53 Yağış nedeniyle Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
08:52 "Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız
08:51 Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor
08:49 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
08:47 ABD seyahatinde yeni düzenleme! Acil kullanım onayı alan 6 aşıyı yaptıranlar ülkeye girebilecek
Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi         
09:53
Eşini bıçaklayarak öldüren adam av tüfeğiyle intihar etmek istedi Eşini bıçaklayarak öldüren adam av tüfeğiyle intihar etmek istedi         
09:42
Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarıyla ilgili konuşmak istemedi Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarıyla ilgili konuşmak istemedi         
09:40
Yusuf Yazıcı, çektiği şutlarla Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu Yusuf Yazıcı, çektiği şutlarla Milli Takım taraftarına saç baş yoldurttu         
09:18
Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Ahmet Davutoğlu'na esnaf ziyaretinde İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmi seyircileri hastanelik etti         
23:21
Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor         
21:21
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 09:56:11. #1.12#
SON DAKİKA: Germencik'te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement