GMİS Armutçuk Şubesi'nde yeni başkan Temel Eşgün oldu - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi'nde bugün yapılan kongrede Temel Eşgün yeni başkan seçildi.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan maden işçileri ile kendilerine sahte sağlık raporu temin ettikleri iddiasıyla aralarında devlet ve özel hastane çalışanlarının da yer aldığı 308 kişi hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik yapmak" suçlamasıyla dava açılmasının ardından delegeler arasındaki huzursuzluk yaşanması üzerine, yeterli imza toplanarak olağanüstü kongreye gidilme kararı alındı.

Büyük Anadolu Otel'de yapılan Genel Kurul'da mevcut başkan Ali Eşitmez, Temel Eşgün ve Engin Türkoğlu'nun listeleri yarıştı. Yapılan seçimde Temel Eşgün 54 oy alarak GMİS Armutçuk Şube Başkanı seçilirken, Ali Eşitmez 36, Engin Türkoğlu 2 oy aldı. - ZONGULDAK