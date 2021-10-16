İş dünyası, Gine'de darbe sonrası normalleşme bekliyor - Son Dakika

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Savaş Özdoğan, askeri darbenin yaşandığı Batı Afrika ülkesi Gine'de, hayatın normale dönmesini ve demokratik bir hükümet kurulmasını beklediklerini söyledi.

Batı Afrika Ülkesi Gine'de geçtiğimiz ay Özel Kuvvet Komutanı Albay Mamady Doumbouya bir grup askerle Başkent Konakri de Devlet Başkanlığı binasını basarak, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi gözaltına almıştı. Mevcut hükümeti feshettiklerini açıklayan Doumbouya, Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) kurduklarını ilan etmişti.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Savaş Özdoğan ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerdeki yönetim değişikliklerinin demokratik yollarla yapılması gerektiğini belirterek, bu ve buna benzer darbe girişimlerini kabul etmediklerini kaydetti. Gine'nin, Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Özdoğan, "Türk şirketleri olarak, Gine Cumhuriyetinde hayatın normale dönmesini ve demokratik bir hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Gine'de hayatın normale dönmesi sonucunda, ülkenin kalkınmasına yönelik projelerinde özellikle inşaat, alt yapı ve üst yapı, enerji, teknoloji, sağlık, madencilik gibi sektörlerde görev almaya hazırız. Türk şirketlerinin çatı kuruluşu olan SANKON, bu süreçte bütün birimleri ve imkanlarıyla Gine halkının yanındadır" dedi. - İSTANBUL