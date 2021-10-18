Üye Girişi
Kağıthane'de kış dönemi yetişkin yüzme ve fıtness kayıtları başlıyor - Son Dakika

Kağıthane'de kış dönemi yetişkin yüzme ve fıtness kayıtları başlıyor

18.10.2021 09:46
Kağıthane'de kış dönemi yetişkin yüzme ve fıtness kayıtları başlıyor

Kağıthane Belediyesi'ne ait spor merkezlerinde vatandaşların ücretsiz şekilde yararlanabileceği havuz ve fitness salonuna kayıtlar yarın başlıyor.

Kağıthane Belediyesi'ne ait spor merkezlerinde vatandaşların ücretsiz şekilde yararlanabileceği havuz ve fitness salonuna kayıtlar yarın başlıyor.

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yahya Kemal ve Hamidiye spor tesislerimizde fitness ve yetişkin yüzme; Şirintepe ve Talatpaşa spor merkezlerimizde kadınlara özel fitness derslerine kayıtlar 19 Ekim Salı günü saat 10.00'dan itibaren başlıyor. Fitness kayıtları tesislerimizden, yüzme kayıtları ise belediyemizin web adresi üzerinden yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tesislere kayıt olacak vatandaşlar hizmetten 3 ay boyunca ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Açıklamada kontenjanların sınırlı olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kağıthane, Hamidiye, Fitnes, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kağıthane'de kış dönemi yetişkin yüzme ve fıtness kayıtları başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler 09:46 Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi 09:29 Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi Rapçi Murda, şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan gözaltına alındı 09:24 Rapçi Murda, şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan gözaltına alındı
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar 09:04 Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu 08:07 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu Fransız tarihçiden dikkat çeken sözler: Macron'un başını Erdoğan takıntısı yaktı 07:36 Fransız tarihçiden dikkat çeken sözler: Macron'un başını Erdoğan takıntısı yaktı
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı 00:37 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü çocukları ortaya çıktı Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü 23:43 Altay'dan Trabzon'da tribünleri karıştıran hareket! Taraftarlar sinirden deliye döndü

Son Dakika Haberleri
09:46 Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde
09:46 Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler
09:39 Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez
09:29 Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi
09:25 Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak
09:05 Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
09:03 Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar
09:01 İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü ve Kadıköy D 100'de trafik durma noktasına geldi
08:06 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Milhan oldu
07:59 Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak         
09:26
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı         
08:53
Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı Arkadaşlık teklifini reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı         
08:00
Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu Etiyopya ve Fas sonrası Afrika'nın devi Nijerya da Türk İHA ve SİHA'larına talip oldu         
07:18
Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece         
00:27
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş         
23:32
Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti         
20:22
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz         
17:24
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 09:51:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de kış dönemi yetişkin yüzme ve fıtness kayıtları başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement