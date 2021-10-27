Kaymakam inceleme yaptığı lokum atölyelerinde müşterilere lokum kesti - Son Dakika

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede faaliyet gösteren lokum atölyelerini ziyaret edip yaptığı denetimlerin ardından müşterilere lokum kesti.

Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren lokum işletmelerinde incelemede bulunan Kaymakam Bolat üretimden, paketlemeye kadar gerçekleşen aşamalar hakkında detaylı bilgiler alarak üretimin son aşamalarından biri olan lokumları kesti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Bolat, "Bolvadin denilince akla gelen en önemli donelerden birisi lokumdur. Bugün de bu işletmeleri gezdik işletmelerin verdiği bilgilere göre de lokum üretimi olabilecek en üst düzeye çıkmış durumda tabi bu lokumlar sadece Bolvadin ilçemizde kalmıyor ülkemizin en önemli firmalarına buradan lokumlar gidiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR