Kocasinanlı gençler, geleceğe daha donanımlı hazırlanıyor - Son Dakika

Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak Kayseri Anadolu imam Hatip Lisesi Fen Sosyal Bilimler Proje Okulu Öğrencileri, merkezi ziyaret edip, model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve gezegenler ile güneş sistemi hakkında bilgi sahibi oldular. Bilimsel ve teknolojik çalışmalarla fark oluşturduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını vurguladı.

Yapılan yatırımlarla çocukları ve gençleri, geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz Kocasinan Akademi ile fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin gelecekte neler yapabileceğinin örneklerini, vermiş olduğumuz eğitimlerle gençlerimiz, elde ettikleri başarılarla bizlere gösteriyorlar. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu yerli ve milli teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sunuyoruz. Bugün, gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve ürettiği robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretiminde yer bulacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmektir. Bilim ve teknoloji atölyelerini daha kapsamlı hale getirerek çocuklarımızı, dünya ile rekabet edebilecek düzeyde yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilere, yerli İHA ve drone üretimi, model uçak eğitimi ve üretimi, RC model, simülasyon uçuş, havacılık teorik dersleri, gökyüzü gözlemi, astronomi ve uzay bilimleri teorik dersleri, güneş gözlemi ve 3D yazıcılar hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca tarihe adını yazdıran Müslüman ve Türk bilim insanları hakkında da bilgi edinen gençler, Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi'nde musiki sanatını icra ettiler. Teknoloji aletlerin nasıl çalıştığı konusunda bilgi edindiklerini belirten öğrenciler, böyle bir hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ