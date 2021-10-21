Meme kanserinde erken teşhise dikkat çektiler - Son Dakika

Meme kanserinde erken teşhise dikkat çektiler

MANİSA - Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme kursunda eğitim alan hanımlar, düzenledikleri etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme kursunda eğitim alan kursiyerler Meme Kanserinde Farkındalık Ayında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Kursiyerler, ellerinde 'Bana Olmaz Deme', 'Erken Tanı ile Uzun Yaşam', 'Kontrol Elinizde' dövizleriyle konunun önemine vurgu yaptı. Son 25 yılda görülme sıklığı 3 kat artan hastalıkta erken teşhis ile ölüm riskinin en aza indiğini belirten kursiyerlerden Eda Duman Madran: "Ekim ayı Meme Kanseri bilinçlendirme ayı. Özellikle kadınların bu konuda bilinçlenmesi amacıyla bu etkinliği yaptık. Unutulmamalıdır ki meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır." derken, Ayşe Karakuzey de şunları söyledi: "5 yıl önce rahim kanseri teşhisi kondu. Erken teşhisle bu hastalığı yendim. Erken teşhis ve muayeneler bu gibi durumlar için çok önemli. Bu durumlarda sıkıntı yaşamamak amacıyla herkesin bilinçlenmesini sağlamak için buradayız. Bu konuda vücudumuzu tanımalı, her yıl düzenli olarak kontrollerimizi yaptırmalıyız."