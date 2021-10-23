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Minikler bu kampanya ile kışın soğuklardan korunacak - Son Dakika

Minikler bu kampanya ile kışın soğuklardan korunacak

23.10.2021 10:51
Minikler bu kampanya ile kışın soğuklardan korunacak

Eskişehirli yardımseverler soğuk havalarda minikleri unutmadı, ihtiyacı olan çocuklar için bot ve mont kampanyası başlatıldı.

Eskişehirli yardımseverler soğuk havalarda minikleri unutmadı, ihtiyacı olan çocuklar için bot ve mont kampanyası başlatıldı.

Havaların her geçen gün daha da soğumasıyla birlikte kalın kıyafetlere olan ihtiyaç da arttı. Ayşegül Bozbaş ve Eskişehirli diğer yardımseverler, çocuklar için kış soğuğundan koruyacak bot ve mont yardımı yapıyor. Muhtarlarla ve diğer kaynaklarıyla işbirliği içerisinde çalışan yardımseverler, ailenin ihtiyacı olup olmadığını tespit ettikten sonra anlaşmalı oldukları esnaflardan piyasadan daha uygun fiyata aldıkları bot ve montları çocuklara teslim ediyor.

"İhtiyacı olan çocuklar için bot ve mont kampanyası başlattık"

Eskişehirli yardımsever Ayşegül Bozbaş, yaklaşık bir hafta önce başlattıkları kampanya ile şimdiye kadar 40 çocuğun bot ve montlarına kavuştuğunu belirtti. Ellerindeki listede halen yardım bekleyen 80'e yakın çocuğun olduğunu ve bu listenin yeni tespitlerle daha da arttığını söyleyen Bozbaş, kampanya hakkında şöyle konuştu:

"Havalar soğumaya başladı bu yüzden biz de ihtiyacı olan çocuklar için bot ve mont kampanyası başlattık. Geçtiğimiz senelerde farklı yardımlarda bulunduğumuz veya muhtarlar aracılığıyla tespit ettiğimiz ihtiyacı olan ailelerimize ulaşıyoruz. Daha sonra katkıda bulunmak isteyen bazı esnaflarla işbirliği içerisinde daha uygun fiyata bot ve montları temin ediyoruz, çoğu zaman esnaflar ekstradan ürün göndererek daha da katkıda bulunuyorlar. Bot ve montun yanı sıra el örgüsü bere, boyunluk ve eldiven gibi kış soğuklarında çocukları sıcak tutacak farklı ürünler de hediye ediyoruz. Bir haftada kampanyamızla 40 çocuğa bot ve mont sağlandı, daha sırada bekleyen çok çocuğumuz var." - ESKİŞEHİR

Minikler bu kampanya ile kışın soğuklardan korunacak

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minikler bu kampanya ile kışın soğuklardan korunacak - Son Dakika


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