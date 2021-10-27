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Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor - Son Dakika

Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor

27.10.2021 21:00

Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor Muş'ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan şeker pancarı hasadına devam ediliyor.

Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor

MUŞ - Muş'ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan şeker pancarı hasadına devam ediliyor.

Muş Ovası'nda çiftçilerin en büyük geçim kaynakları arasında yer alan şeker pancarı üretimi hem çiftçinin geçim kaynağı oluyor hem de kent ekonomisini canlandırıyor. Pancar söküm makineleriyle günlerdir hasat yapan pancar üreticileri, elde ettikleri ürünleri Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Fabrikası'na teslim ediyor. Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi sahasında bu yıl ilk kez 4 bin 700 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarından 25 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. İşletmede devam eden hasatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Müdürü Burhan Çam, günde ortalama fabrikaya 40 kamyonla bin 500 ton pancar teslim ettiklerini söyledi. 22 Ekimde hasada başladıklarını kaydeden Çam, "pancar hasadımız yaklaşık 25 gün devam edecek. İki söküm makinesi ile birlikte toplamda günde 300 dekar pancar hasadı yapıyoruz. Şu ana kadar pancar alanlarında yaklaşık 9 milyon liralık harcamamız oldu. Burada direk olarak Muş ekonomisine katkı sağlandı. Şu anda 4 bin 700 dekar alanda pancar hasadına devam ediyoruz. Burada amacımız daha çok pancar ekimi yaparak çiftçilerimize örnek teşkil etmektir" dedi.

Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor
Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor
Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor
Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor

Tarım, Hasat, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta çiftçilerin şeker pancarı hasadı sürüyor - Son Dakika
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