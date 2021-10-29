Üye Girişi
Park ve bahçelerdeki ahşap malzemeler onarılıyor - Son Dakika

Park ve bahçelerdeki ahşap malzemeler onarılıyor

29.10.2021 10:57
Park ve bahçelerdeki ahşap malzemeler onarılıyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi yeşil alanlarda bulunan ahşap kent mobilyalarının emprenye işlemi ile kaplama çalışmaları hız kazandı.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi yeşil alanlarda bulunan ahşap kent mobilyalarının emprenye işlemi ile kaplama çalışmaları hız kazandı.

İlçe genelinde bulunan yeşil alanlarda hizmet veren ahşap kent mobilyaları yaklaşan yağışlı ve soğuk havalar öncesinde emprenye (ahşap üzerinin kimyasallar ile kaplanması) ile kaplanarak koruma altına alınıyor. Toprakla veya suyla doğrudan temas halinde bulunan, yüksek nem koşulları nedeni ile çürüyen, küf ve mantarlar nedeniyle de önemli risk altında olan yerleşik dış mekan ahşap kent mobilyalarının ömrünü uzatan emprenye işlemi ile ahşabın daha uzun süre sağlıklı kalması sağlanıyor. Ekipler yeşil alanların her zaman bakımlı ve düzenli olması için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. - BİLECİK

Park ve bahçelerdeki ahşap malzemeler onarılıyor
Park ve bahçelerdeki ahşap malzemeler onarılıyor
Park ve bahçelerdeki ahşap malzemeler onarılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Bozüyük Belediyesi, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Park ve bahçelerdeki ahşap malzemeler onarılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götüren şahıs: Namus için yaptım 10:41 Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götüren şahıs: Namus için yaptım Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti 10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor 10:05 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti 08:50 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın 08:48 Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın 20:38 "Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti

Son Dakika Haberleri
10:42 Google'dan Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi
10:41 Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götüren şahıs: Namus için yaptım
10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var
10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti
10:30 81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
09:46 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
Google'dan Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi Google'dan Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi         
10:43
AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var         
10:38
Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
10:30
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler         
08:53
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 11:02:11. #1.12#
SON DAKİKA: Park ve bahçelerdeki ahşap malzemeler onarılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement