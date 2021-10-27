Üye Girişi
Polis abilerinden 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Polis abilerinden 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi

27.10.2021 10:09
Polis abilerinden 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi

Esenler'de polis ekipleri 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi yaparak ona oyuncak hediye etti.

Esenler'de polis ekipleri 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi yaparak ona oyuncak hediye etti.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisleri seven 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi yaptı. Polisleri çok sevdiğini ve doğum gününü de onlarla kutlamak isteyen Hasan'ın isteğini geri çevirmeyen emniyet ekipleri, doğum günü pastası aldı. Pastayla eve giden ekipler, minik Hasan'a polis arabası hediye etti. Doğum gününü polislerle kutlayan Hasan'ın mutluluğu gözlerinden okundu. - İSTANBUL

Hisarcık, Esenler, Polis, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis abilerinden 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti 11:35 Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar 11:32 Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor 11:25 Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:04 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, 10:35 Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor

Son Dakika Haberleri
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:32 Taciz iddiası sonrası 60 yaşındaki şüphelinin evini taşladılar
11:24 Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
10:47 Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları         
11:39
Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları         
11:33
Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor         
11:31
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor         
10:43
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 11:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Polis abilerinden 3 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement