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Şafak'a iki eser - Son Dakika

Şafak'a iki eser

12.10.2021 11:05
Şafak'a iki eser

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi'ne iki eser daha kazandırdı.

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi'ne iki eser daha kazandırdı. Taziyelerin kabul edileceği ve sosyal etkinliklerin yapabileceği Kepez Evi'nin kaba inşaatı tamamlanırken, 5 bin kitap kapasiteli Orhan Gazi Kütüphanesi de 15 Ekim'de açılıyor.

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi'ni iki yatırımla daha buluşturdu. Daha önce Ahmet Hamdi Akseki Caddesi, 37 bin metrekare portakal bahçesi, iki katlı kapalı semt pazarı ve semt konağı gibi hizmetlerin yapıldığı mahalleye, taziye evi ve kütüphane yatırımları da geldi.

Kepez Belediyesi, önceki yıllarda Hüsnü Karakaş, Güneş ve Çankaya mahallelerine kazandırdığı taziye evi hizmetini, yeni bir mimari anlayışla 'Kepez Evi' projesine dönüştürmüştü. Projenin ilki de Şafak Mahallesi'ne kazandırıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün sözünü verdiği sosyal tesis, Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nde belediye hizmet alanına inşa ediliyor. Geleneksel Türk evleri mimarisindeki tesisin kaba inşaatı tamamlanırken, ince işlerinin yapımı devam ediyor.

Şafak'a taziye evi

Başkan Hakan Tütüncü de, Kepez Evi şantiyesini ziyarete ederek, tesiste incelemelerde bulundu.

Şafak Mahallesi'nin, hizmetlerin en güzeline layık olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Mahalle sakinlerimize taziye evi sözü vermiştik. Sözümüzü tuttuk. Bu tesis, taziyelerin kabul edileceği; vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerini yapabileceği güzel bir mahalle evi oluyor" dedi.

Taziye evi, Kepez Evi oldu

Taziye evleri projesini, yeni bir mimari anlayışıyla 'Kepez Evi' projesine dönüştürdüklerini aktaran Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kepez Evi'nin ilkini Şafak Mahallemize inşa ediyoruz. Kepez Evi'ni, ihtiyaç halinde diğer mahallelerimize de yapacağız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde taziye evi kültürü var. Bu kültürden dolayı ilçemizde yaşayan Doğu ve Güneydoğu hemşehrilerimizin taziye evi talebi oluyor. Bu talebi karşılamak için gerekeni yapıyoruz. Şafak Kepez Evi, yakınlarını kaybeden ailelerimizin taziyelerini kabul edeceği, mahallelinin sosyal ve kültürel etkinliklerini yapabileceği yer anlamında güzel bir tesis oldu. Şafak Mahallesi'ne verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kepez Evi yatırımıyla Kepez'e güzel bir konsept proje armağan etmiş olduk. Kepez'in ihtiyaç duyulan diğer mahallelerine de kazandıracağız bu yatırım, sosyal etkinlik alanı ihtiyacını karşılayan güzel bir iş olacak."

Ahmet Hamdi Akseki Caddesi, büyük bir yatırım

Başkan Tütüncü, Şafak Mahallesi'ne dönemlerinde nice güzel eserler, büyük yatırımlar kazandırdıklarını anımsatarak; "Kepez Evi projesinin yanında bulunan Ahmet Hamdi Akseki Caddesi bile bu bölgenin değer kazanması, bölgenin ulaşımının rahatlaması açısından çok büyük bir yatırım oldu. Şafak Mahallesi'ne yaptığımız yatırımlarla iftihar ediyoruz. Gerçekten yıllar içerisinde önemli yatırımları bu bölgeye kazandırdık" açıklamasını yaptı.

Şafak'a kütüphane müjdesi

Mahalleye, kütüphane müjdesi de veren Tütüncü, "Orhan Gazi Semt Konağı'nda oluşturduğumuz 5 bin kitap kapasiteli kütüphanemizin yapımını tamamladık. Ders çalışma alanlarının da bulunacağı Orhan Gazi Kütüphanemizi, 15 Ekim Cuma günü açıyoruz. Orhan Gazi Kütüphanesi ile bu mahallenin çocuklarını, gençlerini kitap okuyacağı, ders çalışacağı bir ortama kavuşturmuş olduk. 2023 yılının sonuna kadar 16 kütüphane yapma sözü vermiştik. Orhan Gazi Kütüphanesi ile Kepez'de 8. kütüphaneyi de kazandırmış olduk."

İnceleme gezisine eşlik eden Şafak Mahalle Muhtarı Metin Şimşek de, Kepez Evi'nin yapımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Hakan Tütüncü'ye mahallesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Geleneksel Türk evi mimarisinde

Örnek bir sosyal belediyecilik uygulaması olan Kepez Evi, mimarisiyle de ilçeye estetik bir güzellik kazandıracak. Ahşap payandalı cumba çıkması olan Kepez Evi'nin mimarisi, geleneksel Türk evlerinden esinlenerek hazırlandı.

İçerisinde çok amaçlı salon, mutfak, lavabo gibi bölümlerin olacağı tesis, zemin ve birinci kat olmak üzere 496 metrekare inşaat alanı olacak.

Şafak Mahallesi Kepez Evi, Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nde 620 metrekare büyüklüğündeki belediye hizmet alanına yapılıyor. Kepez Evi, molozlardan temizlenerek portakal bahçesine dönüştürülen 37 bin metrekare yeşil alanın yanında yer alacak. - ANTALYA

Şafak'a iki eser
Şafak'a iki eser
Şafak'a iki eser
Şafak'a iki eser
Şafak'a iki eser
Şafak'a iki eser

Kepez Belediyesi, Orhan Gazi, Kitap, Kepez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şafak'a iki eser - Son Dakika


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