Sifon limonata yerini nar suyuna bıraktı - Son Dakika

Eskişehir'in yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olan sifon limonata, havaların soğumasıyla birlikte yerini nar suyuna bıraktı.

Yaz aylarında Eskişehirlilerin en çok tercih ettiği ve sokaklardaki büfelerde rahatça bulabileceği sifon limonata, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardan yavaş yavaş kalkmaya başladı. Sifon limonata, limon ve portakaldan oluşan ve sonra da sodayla karıştırılarak bir nevi doğal gazoz gibi soğuk servis ediliyor. Nar mevsiminin gelmesiyle sifon limonatacılar, nar suyu sıkmaya başladı. Şifa deposu olan nar suyunun, Mart ayına kadar tezgahlarda satılacağı öğrenildi. Boyutuna göre fiyatlarında değişiklik gösteren nar suyu, orta boy bardakta 6 liradan satışa sunuluyor.

"Günde ortalama 150 bardak nar suyu satıyorum"

Eskişehir'de tezgahını bu hafta itibariyle nar meyvesini getirdiğini söyleyen Abdullah Satır, günde 150 bardak nar suyu sattığını söyledi. Satışların Mart ayına kadar devam edeceğini aktaran Satır, "Nar suyunu bu hafta satmaya başladık. Şu an baya bir rağbet görüyor. Zaten nar suyu çok faydalı olduğu için insanlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Vatandaşlar 15 gündür her gün "nar suyu ne zaman gelecek" diye soruyorlardı. Hale nar gelmişken hemen aldık ve nar suyunu satmaya başladık. Bardak boyutuna göre fiyatlarımız değişkenlik gösteriyor. Küçük boy bardağı 4 TL, orta boy bardağı 6 TL, büyük boy bardağı ise 8 TL'den satıyorum. Günde ortalama 150 bardak nar suyu gidiyor ve satışlarımız Mart ayına kadar sürer" diye konuştu. - ESKİŞEHİR