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Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret

17.10.2021 16:43
Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Korucuk ve Camili Mahallelerinde şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, "Yakınlarını toprağa veren vatandaşlarımız ve hayatlarını ortaya koyup gazi olan hemşerilerimizin her alanda yanındayız" dedi.

Korucuk ve Camili Mahallelerinde şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, "Yakınlarını toprağa veren vatandaşlarımız ve hayatlarını ortaya koyup gazi olan hemşerilerimizin her alanda yanındayız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Korucuk ve Camili Mahallelerinde şehit yakınları ve gazilere ziyarette bulundu. Şehit yakınları ve gazilerle hasbihal eden Başkan Yüce, her zaman yanlarında olduklarını dile getirerek vatana kattıkları değerden dolayı teşekkürlerini ifade etti. İlk olarak Korucuk Mahallesi'nde yaşayan Muharip Gazi Erol Demir ve Şehit Halil Kazan'ın yakınlarını ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, bu ülke için evlatlarını, yakınlarını toprağa veren vatandaşların ve hayatlarını ortaya koyup gazi olan Sakaryalıların her alanda yanında olduklarını dile getirdi.

Korucuk Mahallesindeki ziyaretlerinin ardından Camili Mahallesi'nde yaşayan Malul Gazi Nihat Akalın'ı evinde ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) bünyesinde 'Şehit ve Gazi Birimi' kurduklarını hatırlattı. Hizmete başlayan Şehit ve Gazi Biriminin şehit yakını ve gazi ailelerini ziyaret edip, hal hatır sorarak ihtiyaçları ve taleplerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyaretleri ardından Başkan Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve parti teşkilatı mensuplarının da katılımıyla Camili'de yer alan Kadın Dayanışma Kooperatifi 'KADAK' ziyaret edildi. KADAK ziyareti sonrası Karaman Mahallesi Muhtarı Mustafa Çalık ile beraber Karamanlı gençlerle bir araya gelindi. Adapazarı Belediyesi Karaman Spor Kompleksi'nde gerçekleşen buluşmada gençlerle geleceğe ve spora dair sohbetler edildi, sahada top oynandı. - SAKARYA

Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret
Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret

Ekrem Yüce, Camili, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Başkan Yüce'den şehit yakınları ve gazilere ziyaret - Son Dakika
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