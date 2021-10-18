Sultangazi Belediyesi'nin 2022 Bütçesi Mecliste Onaylandı - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesi belediye meclisi tarafından onaylandı. Gelir kalemlerindeki ciddi artışla dikkat çeken bütçe için Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Geriye doğru gitmiyoruz; gelirlerimizi artırarak bütçemizi artırıyoruz. Böylece Sultangazi'ye daha fazla hizmet edeceğiz" dedi.

Sultangazi Belediye Meclisi Ekim ayı üçüncü oturumu, Belediye Meclis Başkanvekili Av. Hasan Esat İlhan başkanlığında gerçekleştirildi. 2022 mali yılı bütçesinin görüşüldüğü oturumda, bütçe tasarısındaki tüm maddeler ile iki yılın gelir-gider tahminleri meclis üyeleriyle paylaşıldı. Oturumun son kısmında gerçekleşen oylamada 2022 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"Borçlanma yapmadan gelirleri artırıyoruz"

Meclis üyelerine ve katılımcılara hitap eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, hazırlanan bütçe tasarısındaki gelir artışına dikkat çekerek şöyle konuştu: "2022 bütçemizde önemli bir artış yapıyoruz. Hizmeti üretmek için gelirleri artırmak gerekir. Zaten geliri artırabiliyorsa bir belediye başarılı demektir. Eğer sürekli borçlanıyorsanız, doğru yolda değilsiniz demektir. Biz borçlanma getiriyor muyuz? Hayır, getirmiyoruz"

Sultangazi Belediyesi olarak bütçeyi 650 milyon 350 bin Türk lirasına çıkardıklarını belirten Başkan Dursun, "Çünkü biz Sultangazi'ye daha fazla hizmet üretmek istiyoruz. Gelir kalemlerimizi artırdığımız için bütçemizi revize ediyoruz. Bütçe artırmak demek, halka daha fazla hizmet sunmak demektir. Geriye doğru gitmiyoruz, borçlanma yapmıyoruz, gelirlerimizi artırarak bütçemizi artırıyoruz. Böylece Sultangazi'ye daha fazla hizmet edeceğiz" dedi.

"Bütçemiz fazla veriyor"

Sultangazi Belediyesi'nin 2021 mali yılındaki gelir-gider oranlarını açıklayan Başkan Dursun, "30 Eylül 2021 itibariyle yıllık gelir bütçemizin %83'ünü gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yani yaklaşık 319 milyon liralık gelir elde etmişiz. Peki giderimiz ne durumda, %83'lük gelirimize karşılık giderimiz sadece %58, Bütçemiz fazla veriyor yani az bütçeyle daha fazla hizmet ediyoruz" dedi.

Başkan Dursun, sözlerinin devamında bütçeyle ilgili bazı detaylara dikkat çekerek şöyle konuştu: "Geçen yılki bütçemiz yaklaşık 450 milyon liraydı. Bunun yalnızca 7 milyon 130 bin liralık kısmı arsa satışından geldi. Biz arsa satışıyla bütçe oluşturmuyoruz ve borçlanma yapmıyoruz"

"Bizim, halkımıza hizmet dışında bir gayemiz yok"

Seçim döneminde vaat edilen projeleri bir bir gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dursun, "Hatta vaat etmediklerimizi de yapıyoruz. Mesela Esentepe Mahallemizde yapımına başladığımız kültür merkezimiz ile muhtarlık binasındaki projemiz, seçim döneminde taahhüt etmediğimiz projelerimiz. Yine 50. Yıl Mahallemizde inşa edeceğimiz kültür merkezimiz seçim vaatlerimizin arasında yok. Mahalle kütüphanelerimizde seçim taahhütlerimizin arasında yok. Fakat biz bu projeleri ekliyoruz, çünkü gelirlerimiz fazlalaşıyor ve biz de ilçemiz için daha fazla projeyi hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Dursun sözlerini şöyle tamamladı: "Bütçeyi büyük tasarruf tedbirleriyle yönetiyoruz. Bu bütçe, Sultangazi halkının bize emaneti. Bizim hizmet dışında bir derdimiz, gayemiz yok. Bütün gayretimiz Sultangazi'de yaşayan çocuklarımız, kadınlarımız, 540 bin vatandaşımız için. Bütün mahallelerimize, bütün insanlarımıza hak ve adalet ölçüsünde hizmet etmek için gayret ediyoruz" - İSTANBUL