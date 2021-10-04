Üye Girişi
Vali Dağlı: "Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu" - Son Dakika

Vali Dağlı: "Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu"

04.10.2021 21:44
Vali Dağlı:

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, aşılama sayılarının artmasıyla orantılı olarak ortaya çıkan rehavet ortamının son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasına neden olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, aşılama sayılarının artmasıyla orantılı olarak ortaya çıkan rehavet ortamının son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasına neden olduğunu söyledi.

Samsun genelindeki korona virüs vakaları ve aşılama çalışmalarının son durumu ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından geçen bir aylık süreçte yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları ve okullarda ortaya çıkan vakaların son durumunun 17 ilçe için ayrı ayrı görüşüldüğü değerlendirme toplantısı Vali Dağlı başkanlığında yapıldı. Havaların soğumasıyla mevsimsel hastalıkların da görülmeye başlandığı bu dönemde korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın bir an önce kazanılması ve salgının sosyal hayat üzerindeki etkilerinin ortadan kalkması için aşılama çalışmalarının vatandaşların da desteğiyle hızlandırılması gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, aşılama sayılarının artması kadar bu artışın en kısa süre içerisinde gerçekleşmesinin de önemli olduğunu ve geleceğin teminatı çocukların yüz yüze eğitimden bir kez daha mahrum kalmaması için bunun başarılması gerektiğini kaydetti.

Okullarda şu an sadece kısmı sınıf karantinalarının uygulandığını ve durumun kontrol edilebilir olduğunu belirten Vali Dağlı, Samsun'da tam bağışıklık için gerekli olan ikinci doz aşılamada bugün itibariyle yüzde 72,9 oranına ulaşıldığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade ederek bu konuda öğrenci velileri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlattı.

İlçe kaymakamlarına, okul servislerinden kantin ve sınıflara kadar öğrencilerin kullandığı tüm alanlarda alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması ve bu konudaki denetimlerin artırılması talimatı veren Vali Dağlı aşılama sayılarının artmasıyla orantılı olarak ortaya çıkan rehavet ortamının son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasına neden olduğunu ifade ederek, vatandaşlarımıza, toplum bağışıklığı tam olarak kazanılmadan aşılı olsalar dahi maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Ayrıca 2021 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dağlı'nın başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 2021 yılının yatırımlar açısından başarılı bir yıl olmasını temenni ettiğini ve Eylül ayı itibarıyla ilimiz genelinde 505 proje yürütüldüğünü ifade eden Vali Dağlı, toplam tutarı 8 milyar 287 milyon TL olan bu projelerin zamanında tamamlanması konusunda yatırımcı kuruluşların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarının önemini vurgulayarak, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında çözümü için Valilik makamının ivedilikle bilgilendirilmesini istedi. - SAMSUN

Vali Dağlı: Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu
Vali Dağlı: Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu
Vali Dağlı: Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu

Zülkif Dağlı, Hisarcık, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Dağlı: 'Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var 12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi 12:26 İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu 12:19 Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu
Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi 11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı 11:57 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı Ziynet Sali, 11:17 Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor

Son Dakika Haberleri
12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var
12:31 Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı
12:26 İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi
12:22 Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor
12:11 Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu
12:05 Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu
11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi
11:56 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu
11:56 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı
11:34 Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor
"Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi         
12:58
Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı         
12:31
Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor         
12:22
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu         
11:57
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 13:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Dağlı: "Rehavet ortamı vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement