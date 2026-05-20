Hac Hazırlığı: Cennetül Mualla Ziyareti

20.05.2026 12:10
Müslümanlar, hac ibadeti için Mekke'de Cennetül Mualla Kabristanı’nı ziyaret ediyor.

Müslümanlar kafile kafile hac ibadeti için kutlu şehre ulaşıyorlar. İlk olarak umre tavafı ve Say'ını yerine getiren hacı adayları, daha sonra şehirdeki Peygamber Efendimize ait hatıraların olduğu mekanları ziyaret ediyorlar.

Bu mekanların en başında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in eşi, çocuğu ve arkadaşlarının medfun bulunduğu Cennetül Mualla Kabristanı geliyor. Kabe-i Muazzama'ya 2 kilometre mesafede bulunan bu kabristanda en önemli ziyaret Peygamber Efendimizin eşi Haticetül Kübra validemize oluyor. Dünyanın uzak, yakın değişik beldelerinden gelen Müslümanlar, bu kabirleri tek tek ziyaret edip dualar ediyorlar. Münferid olarak veya kafileler ile rehberler eşliğinde kabristanda ziyaretlerini yapan hacı adayları, samimi tavırları ve birbirlerine gösterdikleri hürmet ile de ilgi çekiyor. Birbirinden farklı ve renkli kıyafetleri ile hangi ülkeden oldukları kolayca anlaşılan hacılara, kabristan görevlileri de refakat ediyor, yol gösteriyor. Yol gösterenlerin başında da bahşişler ile mutlu olan temizlikçiler yer alıyor. Kabristana hanımların girişine müsaade edilmiyor. Kadınlar ise, arasından yol geçen mübarek kabristana yol üzerinden dua ederek, ziyaret vazifelerini yerine getiriyor. Bazı yaşlı hacı adayları da otobüsler ile geldikleri yol üzerinde, memleketlerinde iken okunmuş dualarını arz ediyorlar.

Osmanlı'nın mübarek beldelere hizmet ettiği dönemlerde 70 civarında büyük sahabi kiramın türbelerinin olduğu Cennetül Mualla kabristanında bugün büyüklerimizin yerlerini gösteren isim yazılı mezar taşları bile bulunmuyor. - MEKKE'İ MÜKERREME

