Hacı adaylarını uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Hacı adayları okunan dua sonrası yakıları ile helalleşerek otobüslerle İzmir 'e hareket etti. Hacı adayları İzmir'den Uçak ile Medine'ye hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bahattin Gümüş, Muğla, Hac, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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