Hacılar Belediyesi Beğendik Mahallesi\'nde Altyapı ve Asfalt Çalışmalarında Sona Yaklaştı

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Hacılar belediyesi olarak alt yapı ve asfalt çalışmalarında Beğendik Mahallesi'nde sona gelindiğini açıklayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Yaklaşık bir kilometrelik bir hattımızda 800 ton civarında sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Beğendik Mahallesi Köşe Beğendik Caddesi'nde yürütülen altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serim çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan Özdoğan, "Yaklaşık bir kilometrelik bir hattımızda 800 ton civarında sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Özdoğan, bölgedeki altyapı çalışmaları kapsamında KASKİ tarafından su hatlarının yenilendiğini ve aboneliklerin yeniden tesis edildiğini, kış öncesinde bu hattı kullanıma hazır hale getirerek bölge sakinlerinin hizmetine sunduklarını söyleyerek, "Kış aylarına girmeden önce bu önemli hattı hazır hale getirdik. Bu süreçte emeği geçen belediye ekiplerimize ve katkılarından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Beğendik Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak bölgedeki yol ve altyapı çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurguladı ve vatandaşların daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ