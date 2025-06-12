Hacılar Belediyesi Personelinin Sağlığı için Genel Taramalar Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacılar Belediyesi Personelinin Sağlığı için Genel Taramalar Yapıldı

Hacılar Belediyesi Personelinin Sağlığı için Genel Taramalar Yapıldı
12.06.2025 12:01  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, personelin sağlığına yönelik düzenlenen genel sağlık taraması uygulamasının önemini vurguladı. 'Sağlıklı Çalışan, Güçlü Belediye' parolasıyla hareket ettiklerini belirten Özdoğan, sağlık kontrollerinin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, personelin sağlığına yönelik düzenlenen genel sağlık taraması uygulandığını açıklayarak, "İş sağlığı ve güvenliğini bir sorumluluk değil, öncelik olarak görüyoruz" dedi.

Hacılar Belediyesi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamında, tüm birimlerde görev yapan personele yönelik genel sağlık taraması gerçekleştirildi. Belediye binasında kurulan sağlık noktasında yapılan kontrollerle, çalışanların sağlık değerleri ölçüldü, gerek görülen personel ileri tetkik için yönlendirildi. Başkan Bilal Özdoğan, "Sağlıklı Çalışan, Güçlü Belediye" parolasıyla Hacılar Belediyesi personelinin sağlığı için seferber olduklarını belirterek, şu ifadeleri dile getirdi:

"İnsan hayatını önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için çok kıymetli. Bu kapsamda tüm birimlerimizde görev yapan personelimize yönelik düzenli sağlık kontrollerimizi sürdürüyoruz. Erken tanı hem bireyin sağlığı hem de kurumsal verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Sağlıklı birey, sağlıklı toplumun temelidir."

Çalışma arkadaşlarının sağlıklı bir ortamda görev yapmasının hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Başkan Özdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediyemizin her alanda güçlü olabilmesi için önce insan kaynağımızın sağlıklı ve huzurlu olması gerekir. Biz birlikte çalışıyor, birlikte güçleniyoruz. Bundan sonraki süreçte de personelimizin hem fiziksel hem ruhsal sağlığını korumaya yönelik uygulamalarımıza devam edeceğiz."

Hacılar Belediyesi, ilerleyen süreçlerde de sağlık, eğitim ve farkındalık temelli personel odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Belediye, Hacılar, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi Personelinin Sağlığı için Genel Taramalar Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu 5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
İhanetin bedeli ağır oldu Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

12:26
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu İçlerinde tanıdık isimler var
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12:13
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
17:47
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı
Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı
17:36
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu
Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
17:17
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
17:14
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
17:13
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
17:11
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 13:27:20. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi Personelinin Sağlığı için Genel Taramalar Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.