Hacılar Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Hacılar Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sağlığını tehdit eden kene ve haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hacılar Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaz dönemini sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi amacıyla larva, sivrisinek, karasinek ve keneye karşı ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdürüyor.

Hacılar genelinde yapılan çalışmalarda, özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, arklar, sazlık ve bataklık alanlar, durgun sular, mahalle araları, boş arsalar, hayvancılıkla uğraşılan bölgeler, pazar yerleri ve parklar düzenli olarak ilaçlanıyor. Larvasit uygulamalarıyla birlikte, uçkun ve kene ile mücadele de aralıksız devam ederken, muhtemel salgın hastalıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Başkan Özdoğan'dan duyarlılık çağrısı

Yürütülen ilaçlama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların da çevre konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bahar döneminden itibaren ilçemizde haşere, uçkun, larva ve kene ile mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Yaz mevsiminde insanlarımızı en çok rahatsız eden sivrisinek ve karasinek gibi unsurlarla ilgili ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz."

Atıkların düzenli şekilde toplanmasının ve çevrenin temiz tutulmasının önemine değinen Başkan Özdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çöp poşetlerinin düzenli şekilde atılması, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ise veteriner hekimimizin uyarılarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Çevre sağlığını hep birlikte koruyarak bu yaz mevsimini sağlık ve huzur içinde geçirmeyi hedefliyoruz." - KAYSERİ