Hacılar Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmalarını Yoğunlaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hacılar Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Hacılar Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmalarını Yoğunlaştırdı
11.08.2025 17:07  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sağlığını korumak amacıyla kene ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürmekte. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çevre konusunda vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Hacılar Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sağlığını tehdit eden kene ve haşerelere karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Hacılar Belediyesi ekipleri, vatandaşların yaz dönemini sağlıklı ve huzurlu geçirebilmesi amacıyla larva, sivrisinek, karasinek ve keneye karşı ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdürüyor.

Hacılar genelinde yapılan çalışmalarda, özellikle çöp ve su birikintileri, rögarlar, arklar, sazlık ve bataklık alanlar, durgun sular, mahalle araları, boş arsalar, hayvancılıkla uğraşılan bölgeler, pazar yerleri ve parklar düzenli olarak ilaçlanıyor. Larvasit uygulamalarıyla birlikte, uçkun ve kene ile mücadele de aralıksız devam ederken, muhtemel salgın hastalıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Başkan Özdoğan'dan duyarlılık çağrısı

Yürütülen ilaçlama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşların da çevre konusunda duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bahar döneminden itibaren ilçemizde haşere, uçkun, larva ve kene ile mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Yaz mevsiminde insanlarımızı en çok rahatsız eden sivrisinek ve karasinek gibi unsurlarla ilgili ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu noktada vatandaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz."

Atıkların düzenli şekilde toplanmasının ve çevrenin temiz tutulmasının önemine değinen Başkan Özdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çöp poşetlerinin düzenli şekilde atılması, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ise veteriner hekimimizin uyarılarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Çevre sağlığını hep birlikte koruyarak bu yaz mevsimini sağlık ve huzur içinde geçirmeyi hedefliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmalarını Yoğunlaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
22:50
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda
Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 17:19:51. #7.13#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmalarını Yoğunlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.