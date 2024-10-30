Hacılar'da Yeşil Alan Oluşturma Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Hacılar'da Yeşil Alan Oluşturma Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Hacılar\'da Yeşil Alan Oluşturma Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sakar-Eşmecik Caddesi üzerinde yürütülen çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını inceledi. Başkan, doğaya uygun fidanlarla gerçekleştirdikleri projelerin Hacılar'ı daha yeşil ve güzelleştireceğini vurguladı.

30.10.2024 13:27  Güncelleme: 13:29
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sakar-Eşmecik Caddesi üzerinde yürütülen çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşil bir çevre oluşturma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Özdoğan, "Fidanlar toprakla, Hacılar'ımız daha güzel bir gelecekle buluşuyor. Hacılar'a yeşil çok yakışıyor. Yeni banklar, yürüyüş yolları ve ağaçlandırma çalışmalarımızla 'DSİ Kanal Çevresi' düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Daha yeşil bir Hacılar için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, Sakar - Eşmecik Caddesi üzerindeki Dörtkuyular Mevkii'nde yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Kuzey istikametinde yaklaşık iki kilometrelik alanda çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarımız tamamlandı. Devlet Su İşleri'nin yapımını tamamladığı kanal çalışmasıyla birlikte, geçtiğimiz haftalarda yürüyüş yollarını vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bugün de burada yürüyüş yollarının yanında 2 kilometrelik hattımız boyunca Japon kirazı ağaçlarımızı toprakla buluşturduk. Daha yeşil, daha güzel bir Hacılar için çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların geniş kapsamlı olduğunu vurgulayan Başkan Özdoğan, bölge sakinlerinin doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturduklarını belirterek, "İnsanlarımızın hem kanalın konforunu yaşamasını hem de yeşilin sadeliğiyle buluşmasını amaçladık. Baharla birlikte bu alanda yeni düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar'ın doğasına uygun ağaçlandırma faaliyetleriyle ilçenin daha da güzelleşeceğini ifade ederek, "Hacılar'ın yeşil dokusuna uygun çalışmalarla, ilçemizi daha da güzelleştirecek adımlar attık. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar'da Yeşil Alan Oluşturma Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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