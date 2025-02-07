Hacılar Nüfusu Artıyor, Gelişim Adımlarıyla Cazibe Merkezi Oluyor - Son Dakika
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Hacılar Nüfusu Artıyor, Gelişim Adımlarıyla Cazibe Merkezi Oluyor

Hacılar Nüfusu Artıyor, Gelişim Adımlarıyla Cazibe Merkezi Oluyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, TÜİK verilerine dayanarak ilçenin nüfus artışını ve yapılan yatırımları değerlendirerek Hacılar'ın göç alan bir ilçe haline geldiğini duyurdu.

07.02.2025 10:46  Güncelleme: 10:49
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerini değerlendirerek, ilçeye kazandırılan yatırımların ve gelişim sürecinin nüfus artışına olumlu yansıdığını belirtti. Başkan Özdoğan, "Hacılar artık göç veren değil, göç alan bir ilçe konumuna geldi. İlçemiz, cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

TÜİK verilerine göre, Hacılar'ın nüfusu son üç yılda art arda düzenli bir artış gösterdi. 2022 yılında ilçede toplam 12 bin 465 kişi yaşarken, 2023 yılında bu sayı 12 bin 979'a yükseldi ve nüfus 514 kişi arttı. 2024 yılı itibarıyla ise ilçede yaşayan kişi sayısı 13 bin 270'e ulaştı ve bir önceki yıla göre 291 kişilik bir artış daha kaydedildi. İlçeye kazandırılan kentsel dönüşüm projeleri, yeni konut alanları, modern altyapı çalışmaları, eğitim ve spor tesisleri gibi yatırımlarla Hacılar'ın daha yaşanabilir bir kent haline geldiğini söyleyen Başkan Özdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Hacılar Belediyesi olarak ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Güvenli, konforlu ve sosyal imkanları güçlü bir ilçe oluşturmak için çalışıyoruz. Yeni konut projeleri, altyapı yatırımları ve sosyal donatı alanları ile birlikte ilçemiz artık göç alan bir merkez haline geldi. Önümüzdeki süreçte de bu ivmeyi koruyarak Hacılar'ı daha da ileriye taşıyacağız."

Başkan Özdoğan, Hacılar'ın cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak; "Belediye olarak hem fiziki hem de sosyal yatırımlarla ilçemizi büyütmeye, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmeye devam edeceğiz. 2025 ve sonraki yıllarda da Hacılar'ı, gelişmiş ve güçlü bir şehir haline getirmek için çalışmalarımız sürecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Nüfusu Artıyor, Gelişim Adımlarıyla Cazibe Merkezi Oluyor - Son Dakika

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