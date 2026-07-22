Hafızlıkta Yeni Başarı: 7 Öğrenci Taç Giydi - Son Dakika
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Hafızlıkta Yeni Başarı: 7 Öğrenci Taç Giydi

Hafızlıkta Yeni Başarı: 7 Öğrenci Taç Giydi
22.07.2026 10:28
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Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda 7 öğrenciye taç giydirme töreni düzenlendi. Protokol tebrik etti.

i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda "Koro Sistemi ile Hafızlık" projesi kapsamında eğitimlerini bir yılda tamamlayan 7 öğrenci için taç giydirme töreni düzenlendi.

Van İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Van Valisi Ozan Balcı, Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Vali Yardımcısı Hasan Musab Okatan, Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, şube müdürleri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri, uygulanan yenilikçi sistemle başarı elde eden Proje Koordinatörü ve Kurs Yöneticisi Melike Şen ile sınıf hocaları Fatma Gerçeker ve Edibe Arslan'ı tebrik etti. Koro sistemiyle hafız olan öğrencilere başarılar dileyen protokol üyeleri, genç hafızları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Program, hafızlıklarını tamamlayarak taçlarını giyen 7 öğrenciye ve ailelerine iletilen tebriklerin ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hafızlıkta Yeni Başarı: 7 Öğrenci Taç Giydi - Son Dakika

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