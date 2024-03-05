Hakkari'de gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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Hakkari'de gerçeği aratmayan tatbikat

Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Deprem Haftası kapsamında düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta, deprem sonrası çıkan yangında bölgeye sevk edilen ekipler, tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Jandarma, polis, AFAD, UMKE, itfaiye, VEDAŞ ve Kızılay ekipleri, deprem sonrası etkilenen hasta ve yakınlarını kurtardı. Tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, öğrencilerin performansı takdir topladı.

05.03.2024 19:43  Güncelleme: 19:48
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Hakkari'de gerçeği aratmayan tatbikat

HAKKARİ - Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Deprem Haftası nedeniyle düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği yangın, deprem ve tahliye konuları ele alındı. Deprem sonrası çıkan yangında bölgeye sevk edilen ekipler, alanda kurulan sahra çadırına tahliye işlemleri gerçekleştirdi. Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinin ardından binaya giren AFAD, UMKE, itfaiye, VEDAŞ ve Kızılay ekipleri, deprem sonrası çıkan yangında etkilenen hasta ve yakınlarını kurtardı. Jandarma Arama Kurtarma ekibi okulda mahsur kalanları ip yardımı ile kurtarırken, binanın 5'inci katında mahsur kalan bir yaralı ise itfaiye ekibi tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Bir yandan yaralı tahliyesi yapılırken, bir taraftan da çıkan yangına müdahale edildi.

Yaralılar, okul bahçesinde kurulan sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Okulda mahsur kalan ve kurtarılan Nurşin, Hilal, Cansu, Hatice ve Melek isimli öğrencilerin tatbikattaki başarıları ise takdir topladı. Tatbikatı Vali Yardımcısı Furkan Berber, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AFAD Müdürü Resul Karadeniz izledi.

Tatbikat sonunda AFAD Müdürü Resul Karadeniz, İtfaiye Amiri Gaffar Tekin, deprem ve yangın ile ilgili öğrencilere teknik bilgi verdiler.

Vali Yardımcısı Berber, tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren tüm paydaş kurumlara teşekkür etti. Vali Yardımcısı Berber, Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Çiftçi ve rollerine en güzel şekilde yaparak tatbikata renk katan öğrencilere teşekkür etti.

Tatbikat sonunda Kızılay Şubesi tarafından öğrencilere çorba ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

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