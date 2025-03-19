Hakkari'de şehit ailelerine devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika
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Hakkari'de şehit ailelerine devlet övünç madalyası verildi

Hakkari\'de şehit ailelerine devlet övünç madalyası verildi

Hakkari'de 31 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

19.03.2025 10:14
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Hakkari'de 31 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ailelerine verilmek üzere Hakkari Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları; Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen törenle Vali Vekili Buğra Karadağ tarafından 31 şehit yakınına verildi. Törene Vali Vekili Buğra Karadağ ile 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanı Ufuk Hilmi Orhan ve şehit yakınları katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de şehit ailelerine devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de şehit ailelerine devlet övünç madalyası verildi - Son Dakika
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