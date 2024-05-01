Hakkari'de Yavru Sincaplar Süt ile Besleniyor - Son Dakika
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Hakkari'de Yavru Sincaplar Süt ile Besleniyor

Hakkari'de yaşayan bir ailenin yavru sincapları sütle beslediği anlar, Vali Ali Çelik tarafından destekleniyor. Vali Çelik, yavru sincapların videosunu sosyal medyada paylaşarak, merhamet ve şefkatin tüm canlıları birleştirdiğini ve dünyayı güzelleştiren insanların varlığından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

01.05.2024 18:54
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HAKKARİ (İHA) – Hakkarili bir ailenin yavru sincapları sütle beslediği anlar kameraya yansıdı.

Hakkari'de yaşayan bir anne ve çocuklarının yavru sincap şefkati, Vali Ali Çelik'ten büyük destek gördü. Yavru sincapları süt ile besleyen anne ve çocuklarının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Vali Ali Çelik, "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Yavru Sincaplar Süt ile Besleniyor - Son Dakika

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