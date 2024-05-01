Hakkari'de Yavru Sincaplar Süt ile Besleniyor

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HAKKARİ (İHA) – Hakkarili bir ailenin yavru sincapları sütle beslediği anlar kameraya yansıdı.

Hakkari'de yaşayan bir anne ve çocuklarının yavru sincap şefkati, Vali Ali Çelik'ten büyük destek gördü. Yavru sincapları süt ile besleyen anne ve çocuklarının videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Vali Ali Çelik, "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ