Haliliye Belediyesi Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti Sunuyor

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Haliliye Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan diyetisyen hizmeti ile vatandaşlara sağlık beslenme için danışmanlık hizmeti veriliyor. Diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü için başvuru yapan vatandaşlar, Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları ile vatandaşlara dokunacak projeleri hizmete sunan Haliliye Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz diyetisyen hizmeti sunuyor. Belediye bünyesindeki kurs merkezlerinden faydalanan kursiyerlere ve vatandaşlara, sağlık beslenme ve dengeli beslenme konularında danışmanlık hizmeti veriliyor. Belediye bünyesinde görev yapan diyetisyen Mehmet Kaplan, sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü için başvuru yapan vatandaşların kişisel ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına uygun beslenme planları oluşturuyor.

Devteyşti Mahallesi'nde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde verilen hizmet ile tüm vatandaşlar, hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında diyetisyen hizmetinden faydalanıyor. Sağlıklı bir yaşam için diyetisyen hizmetinden faydalanan vatandaşlar ücretsiz sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. Haliliye Belediyesi Diyetisyeni Mehmet Kaplan ise tüm vatandaşları merkeze davet ederek, "Belediyemiz bünyesindeki kursiyerlerimize ve vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde sağlıklı beslenme danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Sağlıklı bir Haliliye için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA