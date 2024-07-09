Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pide Fırınlarına ve Unlu Mamullerine Denetim Yapıyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pide Fırınlarına ve Unlu Mamullerine Denetim Yapıyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pide Fırınlarına ve Unlu Mamullerine Denetim Yapıyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pide fırınlarına ve unlu mamullerine yönelik gerçekleştirdiği rutin denetimlerde ruhsat, hijyen, gramaj ve baca kontrollerini sağlamaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü, çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor.

09.07.2024 10:51  Güncelleme: 10:52
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Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pide fırınlarına ve unlu mamullerine yönelik gerçekleştirdiği rutin denetimlerde ruhsat, hijyen, gramaj ve baca kontrollerini sağlamaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü, çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor.

Vatandaşların sağlığı için gıda satışı yapan işletmeleri inceleyen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, pide fırınlarını ve unlu mamullerini denetledi. Devteyşti bölgesindeki işletmelere yönelik yapılan denetimlerde başta işletmelerin mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik kontrolleri sağlandı. Vatandaşların yoğun şekilde hizmet aldıkları pide fırını ve unlu mamullerinde ekmek ve hamur ürünlerinin hazır hale getirildiği alanları inceleyen zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin açıkta korunmaması ve hijyen standartlarını sağlaması gerektiğini belirtti. Ekmeklerin gramajlarını da inceleyen ekipler, vatandaşların mağdur edilmemesi ve daha kaliteli ekmeğin ulaşması için uyarılarda bulundu. Yaz aylarında vatandaşların bacadan çıkan isten rahatsız olmamaları ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına bacaların ise filtre kontrolünü sağlayan ekipler, kurallara riayet etmediği tespit edilen işletmelere yönelik cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

Zabıta müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise denetimlerin devam edeceği ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyenin iletişim merkezi aracılığıyla bildirebilecekleri belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pide Fırınlarına ve Unlu Mamullerine Denetim Yapıyor - Son Dakika

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