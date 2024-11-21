Hamas'tan ABD'ye Veto Tepkisi

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylanan Gazze'de ateşkes tasarısını 4'üncü kez veto etmesini "şiddetle kınayan" Hamas, ABD'nin veto kararını "uluslararası toplumun iradesini geçersiz kılan ve soykırım ile etnik temizliği cesaretlendiren saldırgan bir tutum" olarak niteledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde oylanan Gazze'de ateşkes tasarısının ABD tarafından 4'ncü kez reddedilmesine Hamas'tan tepki geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, veto kararının "şiddetle kınandığı" belirtilerek "ABD bu kararla Filistin halkını hedef alan saldırılara, çocukların ve kadınların öldürülmesine, Gazze Şeridi'nde sivil hayatın yok edilmesine doğrudan ortak olduğunu ve soykırım ile etnik temizlik suçlarından İsrail kadar sorumlu olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerine yer verildi. ABD'nin veto kararının "uluslararası toplumun iradesini geçersiz kılan ve soykırım ile etnik temizliği cesaretlendiren saldırgan bir tutum olduğu" vurgulanan açıklamada, Washington yönetimine bu tutumdan vazgeçme çağrısı yapıldı. Açıklamada, ABD'nin mevcut tutumunun bölgeye ölüm, yıkım ve kaostan başka bir şey getirmeyeceğine dikkat çekildi.

ABD 4'üncü kez veto etmişti

Gazze Şeridi'nde acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulmuştu. Aynı zamanda "Filistinlileri aç bırakmaya yönelik her türlü çabayı" reddeden ve Gazze'de sivillere insani yardım ulaştırılmasını talep eden karar tasarısına 15 üyeli konseyin 14 üyesi lehte oy kullanmıştı. Konseyin daimi üyesi olan ABD'nin 4'üncü kez veto etmesi nedeniyle tasarı reddedilmişti. - GAZZE