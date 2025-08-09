Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir öncülüğünde başlatılan "Sen Gül Dünya Gülsün" projesi kapsamında Mayıs-Temmuz ayları içerisinde 16 öksüz ve yetim çocuğun doğum günleri kutlandı. 35 öksüz ve yetim çocuğun ailelerinin evlerine ziyaretler yapılıp ihtiyaçları giderildi.
Sen gül Dünya Gülsün projesi, Hamur ilçesinde büyük takdir toplarken, toplumun her kesiminden destek görmeye devam ediyor. Projenin önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerle sürdürüleceği öğrenildi. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Hamur'da Öksüz ve Yetim Çocuklar İçin Proje - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?