Hamur\'da Öksüz ve Yetim Çocuklar İçin Proje

Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir öncülüğünde başlatılan "Sen Gül Dünya Gülsün" projesi kapsamında Mayıs-Temmuz ayları içerisinde 16 öksüz ve yetim çocuğun doğum günleri kutlandı. 35 öksüz ve yetim çocuğun ailelerinin evlerine ziyaretler yapılıp ihtiyaçları giderildi.

Sen gül Dünya Gülsün projesi, Hamur ilçesinde büyük takdir toplarken, toplumun her kesiminden destek görmeye devam ediyor. Projenin önümüzdeki süreçte farklı etkinliklerle sürdürüleceği öğrenildi. - AĞRI