Hasköy Kadın Kooperatifi Kuruldu

Muş'un Hasköy ilçesinde bir araya gelen kadınlar tarafından kurulan Hasköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, çini ve seramik üretimiyle hem kadın istihdamına katkı sağlıyor hem de yerel kalkınmayı destekliyor.

Hasköy Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kurslarda tanışan 7 kadın, çini ve seramik üretimini profesyonel bir yapıya kavuşturmak amacıyla Hasköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Hasköy Kaymakamı İsmail Güney'in girişimleriyle öğretmenevinin giriş katında uzun süredir atıl durumda bulunan bölüm yenilenerek üretim atölyesi ve satış merkezine dönüştürüldü. Kooperatifin hizmete başlamasıyla birlikte kadınlar, geleneksel motifleri modern tasarımlarla buluşturarak ürettikleri el emeği ürünleri satışa sunmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, kadın kooperatifinin ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Kooperatifin kadın emeğinin değerlendirilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Kaymakam Güney, "Öncelikle kadın kooperatifimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kadın kooperatifimiz, kadın emeğimizin yeniden değerlendirilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi bakımından önemli bir adım oldu. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan geçmişte atıl bir vaziyetteydi. Bu alanın tarafımızda tahsis işlemlerinin yapılmasının ardından gerekli tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yapmak suretiyle hem satış merkezi hem de üretim atölyesi olarak hizmet verecek şekilde kadınlarımızın hizmetine sunduk. Alanın tahsis işlemlerinin başlangıcından itibaren tüm adımları titizlikle takip eden ve bizlere bu olanağı sağlayan Valimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kooperatifte üretilen ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten kaymakam Güney, "Kooperatifimizle birlikte kadınlarımız yerel motifleri, sembolleri ve geleneksel simgeleri modern bir bakış açısıyla ele alarak inşallah piyasanın talebine yanıt verecek şekilde ilerleyen günlerde üretim hacmini daha da arttıracaktır. Kooperatifimizin kuruluş aşamasından günümüze değin hem ilimiz merkezinden hem de ilçemizden kooperatifimizin ürünlerine yüksek bir teveccüh söz konusu. Ben sizlerin vasıtasıyla değerli vatandaşlarımıza, kurum personellerimize ve kurumlarımıza göstermiş oldukları bu hassasiyet ve teveccüh dolayısıyla çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınların ürettiği el emeği ürünlerin ilçeye ekonomik katkı sağlayacağını vurgulayan Kaymakam Güney, "Kooperatifimizle birlikte inşallah Hasköylü hanımefendilerin üretmiş oldukları el emeği ürünler daha da değerlenecek, bir artı değer kazanacak ve ilçemizin yerel kalkınmasına katkı sağlayacaktır diye ümit ediyoruz. Bizler de kaymakamlık olarak kooperatifimizin kuruluş aşamasından bugüne değin her aşamasında yanlarında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonrasında da yine her türlü aşamada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tekrardan ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu. - MUŞ