Hatay Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkıyor

Yerel

Depremin olduğu Hatay'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarının genel bakımlarını yaparken onlara sahip çıkıyorlar.

Kahrmanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinde sokak hayvanları da olumsuz etkilenmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, şehir genelindeki sahipsiz hayvanların sayısını dengede tutmak için kısırlaştırma, tıbbi tedavi, cerrahi müdahale ve genel bakımı düzenli bir şekilde sürdürüyor. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren hayvan barınağı ilçe belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde çalışıp bakıma muhtaç ve hasta hayvanları toplayarak vatandaşlar için tehlike oluşturmasının önüne geçiyor. Hayvanların ihtiyaçlarına ve etolojik yapılarına göre düzenlenen Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, barınak dışında da tedavi hizmeti verirken haftada ortalama bakımını yaptığı 400 hayvanı tehlikesiz ve sağlıklı bir hale kavuşturuyor. Tesis içerisinde oluşturulan otomatik suluk sistemiyle hayvanların su ve mama kaplarının günün her saatinde tam dolu ve temiz olması sağlanırken 18 yaşını geçen vatandaşlara da hayvan sahiplendirme hizmeti sunuluyor.

"Denetimlere sivil toplum örgütleri de katılıyor"

Her canlının yaşam hakkına saygı duyduklarını ve barınaktaki yaşam standartlarını en yüksek seviyede tutarak temizlik çalışmalarını da düzenli olarak devam ettirdiklerini ifade eden HBB yetkilileri ayrıca 7 veteriner hekimle tedavi ve cerrahi müdahalelerde yüzde 98 gibi iyileştirme oranıyla yüksek bir başarı yakaladıklarını vurguladı. - HATAY