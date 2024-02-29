Hatay'da 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, evlendirme dairesinin yolunu tuttu. Evliliklerini farklı bir tarihe denk getirmek isteyen çiftler, birbirlerine 'evet' dedi.
Artık yıl uygulamasıyla şubat ayının 4 yılda bir 29 çektiği güne nikah tarihlerini denk getirmek isteyen çiftler, Antakya Belediyesi'ne başvuru yaptı. Nikah günü olarak 29 Şubat'ı seçen Fatma Sait ve Abdulkadir Barzıt çifti, birbirlerine 'evet' dedi. Damat Abdulkadir Barzıt, günün kendileri için normal bir gün olduğunu, önemli olanın aile cüzdanını almak olduğunu söyledi.
29 Şubat'ın 4 yılda bir geldiği için çiftlerin çok fazla nikah tarihi almak istemediklerini belirten Nikah Memuru Niyazi Yalçın ise, "29 Şubat'ta Türk milleti çok tarihlere takıntısı olduğu için çok fazla bu tarihe nikah alınmıyor. Ama işte az önceki çiftlerimiz, Suriyeli vatandaşlarımız için tarihin çok önemli olmadığını gördük. Önemli olan resmiyet, nikah cüzdanının olmasıdır. Bizimkilerde de tabii bazen istisnalar, çok tarihe önem vermeyenler, önemli olan resmiyet deyip o şekilde nikah tarihi alan arkadaşlarımız da oluyor. Çiftlerden bayanlar 4 yılda bir kutlanacağı için özellikle istemiyorlar. 4 yılda bir nikah tarihi mi olur düşüncesiyle, 'Biz her yıl nikah tarihimizi kutlayacağız' şeklinde söylemler ile genelde istemiyorlar. Erkeklerden yana sıkıntı yok, onlar her türlü 4 yılı kabul ediyorlar. Ama bayanlarda bu konuda sıkıntı var" şeklinde konuştu. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine akın etti - Son Dakika
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