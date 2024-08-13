Hatay\'da kaybolan anne yadigarı bulunamadı

Yerel

Asrın felaketinde vefat eden annesinden kendine kalan yüzüğü tatil için geldiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaybeden Zehra Alın'ın anne yadigarı tüm çabalara rağmen bulunamadı. Zehra öğretmen, annesinin mezarı başında dua ederek yadigarını kaybettiği için özür diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ailesiyle birlikte yakalanan Zehra Alın, asrın felaketinde annesi Cemile Alın'ı ve babası Tuncay Alın'ı kaybetmişti. Kendisi enkazdan sağ olarak çıkarılan genç kızın annesinden geriye kalan tek varlığı olan yüzüğüyse geçtiğimiz günlerde tatil için geldiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahil mevkiinde kaybolmuştu. Annesinin hatırası olan yüzüğü bulmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Alın, milyonlarca insana ulaşmayı başarmıştı. Genç kızın yürek burkan paylaşımı üzerine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün harekete geçmiş ve sahilde dedektör ile yüzüğü arama çalışmaları başlamıştı. Dalgıç adamların da denizden destek verdiği arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve Zehra öğretmen anne yadigarı yüzüğü bulamadı. Zehra öğretmen, annesinin ve babasının Kırıkhan ilçesindeki mezarı başında dua ederek yüzüğü kaybettiği için annesinden özür diledi. Yüzüğü bulmak için seferber olanlara teşekkürlerini dile getiren Zehra Alın, yüzüğün bir şekilde kendine geleceğini düşündüğünü söyledi.

"Yüzüğün bir şekilde bana geleceğini düşünüyorum"

Yüzüğü arama çalışmalarına katılan ve soysal medya üzerinden kendisine destek verenlere teşekkür eden 32 yaşındaki Zehra Alın, yüzüğün kaybolduktan kısa bir süre sonra başkası tarafından bulunduğunu düşündüğünü belirterek "Yüzüğüm tüm çabalara rağmen bulunamadı. Ben yüzüğün biz aramaya başlamadan önce bulunduğunu düşünüyorum. Ona inandım, bütün bu olayın gündem olmasında da alan veya bulan kişi duyacak diye çok sevinmiştim. Halen aynı şeyi düşünüyorum. Yüzüğün bir şekilde bana geleceğini düşünüyorum. Buraya kadar Twitter'dan da destek veren, aramaya da katılan bunu sağlayan herkese tekrar teşekkür ederim. Buraya gelmemin bir tek sebebi yüzük değil, birçok böyle acıyı ortaya çıkaran bir durum. Anneme karşı yüzüğümü kaybettiğimi anladığım andan itibaren mahcubiyet, suçluluk duygusu içine girdim" dedi.

"Ben çok üzgünüm annemden özür diliyorum"

Yüzüğü kaybetmesiyle birlikte annesinden özür dilemeye başladığını dile getiren Alın, "Yüzük kaybolduktan sonra da buraya gelmeden de kendi içimden de anneme karşı hep özür diliyordum. Beni affetmesini söylüyordum. Buraya gelince bir bağ kurulduğunu hissediyor insan. Beni duyduğunu düşünüyorum. Ben çok üzgünüm annemden özür diliyorum. Yüzük için benim bu kadar üzülmemi istemezdi diye de düşünüyorum. Halen umudumu kesmediğim için bulan kişiye buradan sesleniyorum, bu kadar süre geçtiği için belki getirmeye çekiniyor olabilir. Bununla alakalı hiçbir çekince içerisine girmemesini söylüyorum. Sadece yüzüğün bana geri gelmesi önemli. Onun hakkında ne düşüncemiz ya da nasıl bir şekilde karşılaşacağının hiçbiri önemli değil bunun için çekinmesine de gerek yok. Eğer biri bulduysa ki bulduğunu düşünüyorum. Yüzüğü bana bir şekilde geri getirmesini rica ediyorum buradan kendisine" diye konuştu. - HATAY