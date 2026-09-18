Hatay Dörtyol\'da orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Hatay Dörtyol'da orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Rabat Mahallesi Gürlevik Yaylası'nda ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman bölge ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor, kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Hatay'da Gürlevik yaylası mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi başladı.
Yangın, Dörtyol ilçesi Rabat Mahallesi Gürlevik Yaylası'nda ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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