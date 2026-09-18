Hatay Dörtyol\'da orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Hatay'da Gürlevik yaylası mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi başladı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Rabat Mahallesi Gürlevik Yaylası'nda ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.