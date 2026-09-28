Hatay Valisi Masatlı, Asi Nehri ıslahındaki Ata Köprüsü çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Asi Nehri ıslahındaki Ata Köprüsü çalışmalarını inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Asi Nehri ıslahındaki Ata Köprüsü çalışmalarını inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Asi Nehri Islahı kapsamında Ata Köprüsü'ndeki çalışmaları inceledi. Antakya'nın ulaşımında önemli yere sahip köprüde yürütülen çalışmaların 6 Şubat depremleri sonrası ihya kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Asi Nehri Islah Çalışmaları kapsamında yapım çalışmaları devam eden Ata Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Antakya'nın kent kimliği ve ulaşım ağı içerisinde önemli bir yere sahip olan Ata Köprüsü'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı, yürütülen çalışmaların geldiği aşamayı değerlendirdi.

Çalışmalar kapsamında köprünün ulaşım altyapısındaki işlevinin yeniden güçlendirilmesi ve Asi Nehri çevresindeki düzenlemelerin bütüncül bir anlayışla yürütülmesi hedefleniyor.

6 Şubat depremleri sonrasında Antakya'nın yeniden ayağa kaldırılması amacıyla sürdürülen ihya ve inşa çalışmaları kapsamında altyapı yatırımları da devam ediyor. Ata Köprüsü'nde yürütülen çalışmaların ulaşım güvenliği, şehir içi ulaşımın sürekliliği ve kentin gelecekteki ihtiyaçları gözetilerek sürdürüldüğü belirtildi.

Antakya'nın tarihi dokusu içerisinde önemli bir yere sahip olan Ata Köprüsü'nün tarihi ve kültürel değerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve şehir yaşamındaki işlevinin yeniden güçlendirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların da incelemelerde değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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