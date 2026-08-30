Hava Radar Mevzi\'ne Yol Çalışmaları Tamamlanıyor

Erzurum'un Yakutiye ilçesi sınırları içerisinde, 3 bin 216 metre rakımda bulunan Hava Radar Mevzi Komutanlığı'na ulaşımı sağlayan yolun 5 bin 300 metrelik zirve kısmında gerçekleştirilen bitümlü sıcak asfalt çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Güvenlik Yolları Projesi kapsamında, Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihale edilen çalışmalara 31 Temmuz 2026 tarihinde sözleşmenin imzalanmasının ardından başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kargapazarı Dağı'nda Hava Radar Mevzi Komutanlığı yolunun bitümlü sıcak asfaltla yenilenmesi çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Vali Baruş, "Şu anda Kargapazarı Dağları'ndayız. Kargapazarı Dağı'nda, Hava Radar Mevzi Komutanlığımızın yolunu bitümlü sıcak asfalt yapma çalışmaları ağustos ayının başlarında başlamıştı. Şu anda tamamen bitim aşamasına geldi. Çok az bir işimiz kaldı." dedi. Güvenlik Yolları Projesi kapsamında yolun en üst rakımından aşağıya doğru yaklaşık 5 bin 300 metrelik güzergahta çalışma yürütüldüğünü ifade eden Vali Baruş, çalışmalar kapsamında öncelikle yol kenarındaki kanalların temizlendiğini, ardından virajlarda önemli ölçüde genişletme yapıldığını söyledi.

Önceden yaklaşık 7 metre olan yol platform genişliğinin virajlarda 10-12 metreye kadar çıkarıldığını belirten Vali Baruş, onarım ihtiyacı bulunan bölümlerde altyapı malzemesi ve plent-miks temel (PMT) ile güçlendirme çalışmalarının) gerçekleştirildiğini kaydetti. Yolun altyapı çalışmalarının ardından bitümlü temel imalatının tamamlandığını aktaran Vali Baruş, "Bunun yüksekliği yaklaşık 7 santimetre. Üzerine de 8 santimetre binder tabakası kaplandı. Yani yolumuz çok daha sağlıklı hale geldi." ifadelerini kullandı.

37 Bin Metrekarelik Alana 12 Bin Ton Asfalt

Yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 37 bin metrekarelik yol alanına 12 bin ton asfalt malzemesi kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi. Asfalt imalatlarının tamamlanmasının ardından yolun güvenlik açısından risk oluşturan bölümlerinde yaklaşık 2 bin 450 metre otokorkuluk imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla yolun Eylül ayının ilk haftasında hizmete alınması planlanıyor. Çalışmanın yaklaşık 45 milyon 350 bin TL ödenek kullanılarak tamamlanacağı bildirildi.

Kış Şartlarında Güvenli Ulaşım Hedefleniyor

Kargapazarı Dağı'nda kış şartlarının oldukça çetin geçtiğine dikkat çeken Vali Baruş, gerçekleştirilen yol çalışmasıyla Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan askeri personelin ulaşım şartlarının iyileştirilmesinin ve özellikle yoğun kar yağışı ile zorlu kış şartlarında güvenli ulaşım imkanının sağlanmasının amaçlandığını vurguladı. Vali Baruş, "Buradaki görev yapan personelimizin, özellikle sert geçen kış şartlarında, yoğun kar yağışı altında güvenli bir şekilde yolda seyretmesi için her türlü güvenliğe yönelik tedbirler alınarak yolumuz kaliteli bir hale getirildi. Şu anda normal karayollarından farklı bir yönü yok yolumuzun." diye konuştu.

Yolun diğer bölümlerinde de ihtiyaç duyulan çalışmaların sürdürüleceğini belirten Vali Baruş, sıcak asfalt kaplı kısımlarda üst tabakanın yenilenmesine yönelik çalışmaların da devam edeceğini ifade etti. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Vali Baruş, "Önümüzdeki bir haftalık süre içerisindeki buradaki çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımızın değerli çalışanlarına, müteahhit firmaya ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir imalat gerçekleştirilmiş, güzel bir çalışma yapılmış burada." dedi.

Yapılan çalışmanın Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görev yapan askeri personelin güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Vali Baruş, güvenlik yolları projene desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.