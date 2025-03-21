Havran\'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde, 21 Mart Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Törene Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkan Vekili Melih Marangoz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Havran Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nihal Uysal Zan, Nevruz'un anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu öğrencileri ise şiirler okuyarak Nevruz'un tarihi ve kültürel önemini anlattı.

Program, okul bahçesinde geleneksel ateşten atlama ve demir dövme etkinlikleriyle devam etti. Renkli anların yaşandığı kutlamada öğrenciler ve protokol üyeleri Nevruz'un coşkusunu birlikte paylaştı. - BALIKESİR